I gatti capiscono e ricordano i nomi degli altri mici con cui vivono

Uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports e condotto da un team di ricercatori della Kyoto University ha valutato la capacità dei mici di capire e ricordare i nomi degli altri gatti. Gli studiosi hanno osservato i comportamenti di 25 mici di famiglie con più di un animale di compagnia e di alcuni Cat Café dove più gatti vivono insieme e hanno sottoposto gli animali ad alcuni test. I ricercatori mostravano ai mici sotto esame alcune foto di gatti “familiari”, nel frattempo venivano riprodotti audio in cui il padrone del felino in questione chiamava il nome del cane raffigurato, a volte il padrone pronunciava un nome differente rispetto a quello rappresentato, un nome mai udito prima dal gatto sotto esame. I risultati dicono che i gatti domestici fissavano più a lungo lo schermo quando la voce registrata pronunciava un nome diverso da quello corretto. Secondo gli scienziati questo fissare lo schermo a lungo dimostrerebbe che i gatti erano perplessi per il nome sbagliato dalla voce fuoricampo: “La frequenza e il numero di esposizione agli stimoli possono rendere più probabile l’associazione nome-volto”, hanno spiegato i ricercatori. Più sono esposti all'associazione nome/gatto specifico, più è probabile che lo ricordino, questa cosa non è avvenuta nell’esperimento fatto con gli ospiti del cat cafè, probabilmente perché si tratta di gatti adottati che trascorrono meno tempo insieme. Anche se li vedete tutti sulle loro, i gatti, vi ascoltano, e chissà quante cose sanno di voi!