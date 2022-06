Anna Falchi torna single dopo 11 anni con Andrea Ruggieri

Stavano insieme da 11 anni, ma un solo anno di convivenza è bastato a porre la parola fine alla storia tra Anna Falchi e il deputato Andrea Ruggieri. La foto più esplicita che conferma la rottura è quella pubblicata dal settimanale Chi che ha mostrato le immagini del camion dei traslochi davanti alla casa di Roma dove i due convivevano.

L’esperienza convivenza non deve essere stata delle migliori, tanto che lei aveva commentato così l'eperienza in corso: “Non mi sono mai sentita tanto sola da quando stiamo insieme". Due vite molto impegnate le loro: lei in tv e lui con la politica: “Facciamo vite diverse, con orari diversi", aveva spiegato la conduttrice, rincarando la dose: “La convivenza è una realtà impattante per chi non ci è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia". Insomma i segnali di crisi erano già forti e chiari e ora hanno preso una forma più concreta, con la separazione dopo 11 lunghi anni insieme. Ad Anna Falchi rimane sicuramente la compagnia della figlia, Alyssa, avuta nel 2010 con l'imprenditore Denny Montesi.

Al momento nessuna dichiarazione di commento o conferma da parte dei diretti interessati.