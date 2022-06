Anche in UK al via la settimana lavorativa da 4 giorni

Il Regno Unito si unisce alla lista di paesi che sta sperimentando la settimana lavorativa corta, ridotta a 4 giorni a settimana. Il progetto britannico è coordinato dall’organizzazione no-profit 4 Day Week Global e rincorre due obiettivi precisi: quello di trattenere i dipendenti e ottimizzare la produttività. Diverse aziende britanniche sono a corto di personale e l’idea di concedere loro più tempo libero potrebbe convincerli a restare. Il discorso è ben più complesso, però, come spiega Andrew Barnes, imprenditore e fondatore di 4-Day Week Global: “Non si tratta solo di avere un giorno libero alla settimana, si tratta di aumentare la produttività, soddisfare gli standard del servizio clienti, raggiungere obiettivi aziendali personali e di squadra”. Alle aziende che hanno aderito al programma, circa 60, sono stati messi a disposizione dei tutor e dei corsi per preparare i responsabili del personale a gestire il carico di lavoro in maniera nuova. Per limitare le difficoltà, si sono svolti anche dei workshop e degli incontri con aziende che hanno già adottato la settimana lavorativa di quattro giorni.

In Italia sono pochissime le aziende che hanno preso anche solo in considerazione la settimana lavorativa “corta”. Tra queste c’è la multinazionale Mondelez International, che ha lanciato l’iniziativa Workplace of the Future, che prevede proprio un atteggiamento più flessibile al lavoro, per una migliore gestione del tempo, facendo leva sul senso di responsabilità reciproca tra colleghi. Che la settimana lavorativa di 4 giorni sia il futuro globale del lavoro?