"Meglio il carcere che a casa con mamma”: 28enne fugge dai domiciliari

Riminitoday ha riportato una curiosa notizia: un ragazzo arrestato il 19 marzo per un tentato furto, è stato arrestato ed è poi scappato dai domiciliari pur di liberarsi della madre.

Il giudice aveva deciso per lui la custodia cautelare da trascorrere nell'appartamento della madre a Bellaria da cui però il ragazzo è evaso. La convivenza con la madre era, a quanto pare pesante, tanto da diventare insopportabile, come lui stesso ha poi dichiarato al giudice, una volta che lo hanno riacciuffato: “Stare con mia madre è peggio del carcere", avrebbe detto per giustificare la sua fuga. Il ragazzo dopo l’ennesimo litigio ha deciso di tagliarsi il braccialetto elettronico che lo sorvegliava e a fuggire facendo perdere le sue tracce. Il fuggitivo avrebbe iniziato un piccolo tour passando da Bologna e Torino per poi ritornare in riviera, stabilendosi in uno stabile diroccato dove la Polizia lo ha sorpreso insieme alla fidanzata. Catturato dalla polizia, è stato processato per direttissima che si è concluso con la convalida del fermo e un patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione. Il magistrato ha disposto nuovamente i domiciliari a casa della madre, nonostante lo scontento del figlio. Nel frattempo però la madre del ragazzo si è trasferita lontano da Rimini e il ventottenne è finito in carcere presso la casa circondariale dei "Casetti".