Un uomo di 85 anni ha creato un suo ologramma 3D per parlare con i suoi pronipoti

Il modo più efficace per sconfiggere, almeno, metaforicamente, la morte è quello di venire ricordati anche dopo la propria scomparsa. Questa è stata l’idea che ha smosso Jerry Terrance, un uomo di 85 anni di Los Angeles, a creare una sua copia 3d, un ologramma che trasmettesse i suoi racconti e insegnamenti ai posteri. L’uomo ha registrato il suo ologramma 3d in uno studio con green screen e 30 telecamere. Durante le riprese Jerry ha raccontato la sua storia familiare con l’aiuto di filmati e fotografie di supporto. La sua famiglia può guardare il progetto di VR usando un visore 3d apposito. “Mia figlia ha messo il visore e ha detto che le riporta alla mente ricordi bellissimi – ha raccontato Jerry –. Ha anche scoperto cose su di me che prima non sapeva, e che racconterà ai suoi figli. È stato emozionante!”. Si tratta di un modo del tutto innovativo per tramandare storie di famiglia con nuovi dettagli e prospettive. “Penso sia un metodo fantastico per preservare la storia della mia famiglia per le generazioni future”, ha osservato Terrance. “Vedermi così è semplicemente fantastico. Sembra di guardare un film. Non è come leggere le parole nelle mie memorie, ma avere l’opportunità di vedermi e ascoltarmi mentre racconto le storie. Semplicemente magico.”