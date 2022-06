La tartaruga sparita rispunta fuori 30 anni dopo in soffitta

Nathalye De Almeida nel 1982 aveva soltanto otto anni e possedeva una tartaruga di nome Manuela. Da un giorno all’altro però la tartaruga sparì e tutti si rassegnarono al fatto che fosse fuggita e probabilmente morta. Molti anni più tardi, 30 per la precisione, viene a mancare il nonno di Nathalye ed è l’occasione per tutta la famiglia di riunirsi nella casa dove la bimba (Manuela) era cresciuta. Qui sistemando vecchi oggetti e facendo un po’ di pulizia, la famiglia non crede ai suoi occhi: la vecchia tartaruga è ancora viva ed era rimasta incastrata in un vecchio altoparlante. "Siamo rimasti sconvolti - ha raccontato Nathalye ai media brasiliani - Mia madre si è messa a piangere perché non ci credeva". In effetti sembra piuttosto incredibile e invece l’animale era sopravvissuto nutrendosi probabilmente di larve di termiti di cui la soffitta era popolata. La tartaruga è stata sottoposta a una visita veterinaria e così la famiglia ha scoperto che si tratta di un esemplare maschio, che è quindi diventato Manuel: “Manuel sta andando molto bene. È cresciuto molto. L'ho portato a vivere con me perché ho molto affetto per lui" ha raccontato Nathalye. “Mia madre gli fa visita ogni settimana, felice di vedere la figlia con lui. Lo nutre, lo accarezza e lo bacia. Fa parte della nostra famiglia. Lui è uno di noi”.