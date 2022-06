Come mai le giraffe hanno il collo così lungo? Non solo per mangiare

Ci hanno sempre insegnato che le giraffe hanno il collo lungo per arrivare a prendere le foglie più prelibate o in generale per nutrirsi comodamente dalla cima degli alberi, ma oggi gli studiosi mettono sul piatto una nuova teoria: il collo così lungo sarebbe un’arma per combattere durante le lotte per la riproduzione. Un team di ricerca internazionale con a capo alcuni scienziati dell'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleontraopologia dell'Accademia Cinese delle Scienze di Pechino è arrivato a questa conclusione dopo aver analizzato a fondo il fossile di un antenato delle moderne giraffe, un esemplare chiamato Discokeryx xiezhi, vissuto 16,9 milioni di anni fa nella provincia cinese Xinjiang.

I maschi di giraffa sono dei valorosi combattenti che lottano con oscillazioni del collo, nella lotta le giraffe cercano di colpire i rivali con gli ossiconi, ossa del cranio molto dure. Si tratta quasi di un rituale più che di una feroce lotta, visto che i colpi raramente vanno a segno.

Secondo gli studiosi, però, il motivo dell’evoluzione del collo verso una struttura lunga e possente sarebbe stato proprio la lotta. “Sia le giraffe viventi che il Discokeryx xiezhi appartengono alla Giraffoidea, una superfamiglia. Sebbene le loro morfologie del cranio e del collo differiscano notevolmente, entrambe sono associate a lotte di corteggiamento fra maschi ed entrambe si sono evolute in una direzione estrema”, ha dichiarato uno degli autori dello studio. Certo poi il cibo sarebbe stato un motivo più per tendere il collo verso l’alto, ma non il principale.