Sempre meno api e mosche: “Non uccidetele" chiedono gli esperti

Per quanto siano fastidiosi quando ce li ritroviamo in casa, tutti gli insetti sono importanti per l’equilibrio della fauna, specialmente mosche e api. Gli esperti hanno valutato, attraverso uno studio condotto in Gran Bretagna e citato dal Daily Star, che gli insetti volanti sono calati del 60% negli ultimi vent'anni, una percentuale enorme che mette a repentaglio la loro sopravvivenza futura. Paul Hadaway, direttore della conservazione del Kent Wildlife Trust avverte: "I risultati dello studio Bugs Matter dovrebbero scioccare e preoccuparci tutti. Stiamo assistendo a un calo degli insetti, che riflette le enormi minacce e la perdita di fauna selvatica in tutto il Paese. Questi cali stanno avvenendo a un ritmo allarmante e senza un'azione concertata per affrontarli ci troveremo di fronte a un futuro difficile. Insetti e impollinatori sono fondamentali per la salute del nostro ambiente e delle economie rurali”. Invece che uccidere gli insetti quando ce li troviamo davanti, sarebbe più opportuno creare habitat adatti a loro e lasciare spazio alla natura di riprendersi i suoi spazi.“Abbiamo bisogno di un'azione immediata per tutta la nostra fauna selvatica – continua Hadaway – creando aree sempre più grandi di habitat, fornendo corridoi attraverso il paesaggio per la fauna selvatica e consentendo allo spazio naturale di riprendersi”. La prossima volta che trovate un insetto in casa, abbiate pietà.