Fa la “Mummy Concierge” e guadagna 300 euro l’ora

Forse non avete mai sentito parlare della professione “Mummy Concierge”, eppure esiste. L’unica esponente di questa categoria professionale è l’inglese Tiffany Norris e il suo compito è quello di aiutare famiglie ricche nel gestire il menage familiare. Per elargire i suoi consigli guadagna fino a 300 euro l’ora, niente male!

Tra le sue attività consiglia le mamme su cosa mettere nelle borse da portare in ospedale al momento del parto, oppure come modificare la casa affinché sia a prova di bimbo, pur rimanendo un’abitazione di lusso. Soprattutto, però, il suo mestiere consiste nell’essere d’appoggio per i neo genitori (ricchi). I suoi clienti sono principalmente attori o professionisti del mondo della musica, eppure Tiffany rivela: “Non importa chi siano o quanto siano sotto gli occhi di tutti, hanno comunque le stesse preoccupazioni e gli stessi timori di qualsiasi persona comune”. In fondo anche i ricchi hanno le insicurezze dei comuni mortali (poveri): “È molto facile pensare che ‘hanno tantissimi soldi e quindi li buttano in aiuti e tate’. In realtà molte volte mi capita di chiamarli personalmente alle 2 di notte se stanno dando di matto per qualcosa. Le preoccupazioni di ognuno sono diverse, quindi divento la loro spalla su cui piangere e la persona a cui possono rivolgersi, sapendo che non riceveranno alcun giudizio. Tratto tutti allo stesso modo, bisogna farlo”. Il valore aggiunto della Mummy Concierge è che conosce molti esperti e professionisti fidati che tornano utili nell’educazione e formazione dei bambini: dall’istruttore di nuoto a terapisti per il massaggio dei bambini. Tiffany è pronta a soddisfare qualsiasi esigenza (anche pazzerella) che i suoi clienti abbiano. Se non potete permettervi i suoi servigi, magari vi interessa comprare il libro "Mummy Concierge" dove Tiffany elargisce consigli validi per tutti i genitori.