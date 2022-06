Fare le riunioni in piedi rende più produttivi

Durante le riunioni di lavoro siamo abituati a restare seduti (anche ore) con davanti acqua e caffè e spesso un laptop. Ma uno studio americano suggerisce che il confronto da in piedi aumenti reattività, concentrazione e renda più creativi. Lo dice uno della Washington University (Stati Uniti), che per dimostrarlo ha seguito diversi gruppi di colleghi, invitati a lavorare insieme per 30 minuti al medesimo progetto. Sui partecipanti sono stati applicati dei sensori ai polsi per rilevare l’”eccitazione fisiologica”. I gruppi riunitisi in piedi sono risultati più vigili e attivi rispetto a chi aveva fatto la riunione da seduto, per questo motivo era anche più partecipe, incline a condividere le sue idee e produceva progetti migliori. La ricerca ha infine sottolineato i danni causati dalla troppa sedentarietà e a tal proposito ha invitato aziende e datori di lavoro a progettare spazi di confronto in cui non ci siano sedie, ma si possano svolgere meeting in piedi, più dinamici e coinvolgenti. Un’idea altrettanto salutare è quella di organizzare dei meeting di lavoro fatti camminando, ideale per piccoli gruppi di persone che riescono a confrontarsi, mantenendo attivo il fisico, oltre che la mente.