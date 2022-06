Mangiare cioccolato riduce il rischio di morte precoce del 12%

Se vi piace il cioccolato, oggi c’è una buona notizia per voi: uno studio sostiene che mangiare cioccolato riduca il rischio di morte precoce del 12%. Lo studio è stato effettuato dagli esperti dell’Istituto Nazionale del Cancro degli Stati Uniti nel Maryland. Secondo i dati raccolti, i consumatori abituali di cioccolato hanno anche un rischio minore del 16% di contrarre malattie cardiache o di avere un tumore. Il cioccolato è in grado di ridurre il colesterolo cattivo e può abbassare la pressione sanguigna. Il merito di tutti questi benefici sarebbe dato dai flavonoidi: composti del cacao che rafforzano la salute dei vasi sanguigni, aiutano le arterie a mantenersi flessibili e in salute, e hanno un effetto anti-ipertensivo. Come per tutti gli alimenti e i nutrienti, non bisogna esagerare nel consumo; per beneficiare delle proprietà del cioccolato fondente, inoltre, sarebbe meglio consumare cioccolato con almeno il 70% di pasta di cacao. Grazie alla presenza di teobromina, il cioccolato fondente agisce sulla muscolatura del cuore, aiutando a scongiurare il rischio di infarti.