A 83 anni attraversa il Paciico a nuoto da solo: è record

8.500 chilometri senza soste e in poco più di due mesi: tanto è lunga la traversata del Pacifico compiuta dall’ottantatreenne Kenichi Horie a bordo di uno yacht di 6 metri, il Sentori Mermaid III, del peso di una tonnellata. L’anziano navigatore era partito il 27 marzo dalla baia di San Francisco in California ed è approdato nello stretto di Kii tra le prefetture di Wakayama e Tokushima, a sud ovest del Giappone. L’uomo aveva compiuto la stessa rotta, ma in senso opposto a soli 23 anni, 60 anni fa segnando anche quella volta un record. In quell’occasione fu il primo navigatore ad attraversare il Pacifico da solo e senza scali, in 90 giorni e senza passaporto. “Sono estremamente contento di essere tornato a casa e di non aver avuto alcun impedimento, e ringrazio del supporto che mi è stato dato", ha dichiarato dopo la sua ultima impresa. Horie ha attraversato il Pacifico a bordo di un'imbarcazione senza motore e senza radar, per risparmiare spazio, aveva però a bordo pannelli solari e un telefono satellitare per le comunicazioni con i suoi assistenti a terra.

L’uomo è abituato alla fama e alle imprese. Su quella compiuta a soli 23 anni ha scritto un libro che racconta di come abbia infranto la legge giapponese lasciando il Paese senza passaporto per entrare (attraversando l’Oceano) negli USA. Nel 2008 poi navigò per 7000 chilometri dalle Hawaii con una nave anch’essa senza motore. Nel 1993 fece un viaggio adi 7500 chilometri a bordo di un pedalò e nel 2008 attraversò il Pacifico a bordo di una barca fatta parzialmente con materiale riciclato e che sfruttava la propulsione delle onde per spostarsi. Insomma il vecchietto giapponese è instancabile e promette che non di fermerà fino a che non diventerà centenario!