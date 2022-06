Harry sempre più distante dalla Regina

I festeggiamenti per il Giubileo di Platino si sono appena conclusi e si tirano le somme: una cosa che non è passata certo inosservata è la pochissima rilevanza data alla presenza tanto decantata di Harry (e Meghan con i bambini). I duchi di Sussex hanno avuto solo 15 minuti di incontro privato con la Regina e poi il nulla. Durante il loro meeting del 2 giugno (che secondo il The Sun on Sunday è stato molto formale) la Regina ha conosciuto per la prima volta la piccola Lilibet, di un anno, ma la sovrana non ha voluto foto, segno di distanza evidente. Secondo le fonti a palazzo è stato “Tutto formale, un appuntamento veloce, entrati e usciti". I segnali di distanza sono molti: niente balcone per i duchi di Sussex, i posti in chiesa durante la funzione erano lontani da William e Kate che non erano presenti al primo compleanno di Lilibet e, per chiudere, un frettoloso rientro negli Stati Uniti prima che i festeggiamenti fossero conclusi, forse in risposta al ruolo defilato che rifilato alla famiglia dei duchi di Sussex.

Secondo gli esperti della Casa Reale, Harry è tornato a casa di pessimo umore per il ruolo decisamente marginale che gli è stato concesso. Lo storico e scrittore Hugo Vickers ha dichiarato: “Penso che Harry si sentisse assolutamente depresso per quello che ha lasciato visto che ha dovuto abbandonare i suoi gradi militari”. Insomma chi sperava che il Giubileo sarebbe stata una buona occasione per ricucire i rapporti, si sbagliava.