Playoff scudetto: l’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna in gara 3

L’Olimpia Milano supera sul campo di gara 3 la Virtus Bologna e ora è in vantaggio nel riepilogo sfide playoff di 2-1. La vittoria è netta con un 94-82 e un Nicolò Melli che trascina i suoi mettendo a segno 22 punti (5 rimbalzi) che gli valgono il titolo di MVP: l’ex ala di New Orleans e Dallas, sorprende tutti dopo due prestazioni non al top e porta i suoi alla vittoria. Grant, Shields e Datome aggiungono il loro contributo nella fase offensiva e il gioco è fatto. Dopo una gara in sostanziale equilibrio con il riposo lungo che arriva sul 48-45. Ma è il terzo quarto a decidere tutto: negli ultimi 3 minuti del tempo la coppia Grant-Baldasso stupisce con assist più tripla e dà il là al guizzo di Grant che porta a casa 7 punti consecutivi. Milano conclude in attacco, trovando importanti percentuali di tiro da fuori (47.8%). Finisce 94-82 con 22 punti di Melli, 19 di Shields, 14 di Grant e 12 di Datom. La prossima sfida sarà gara 4, martedì 14 giugno, sempre al Forum di Assago.