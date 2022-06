Kevin Prince Boateng ha sposato l’influencer Valentina Fradegrada

Il primo incontro è avvenuto ad agosto, la proposta di nozze a dicembre e adesso, a neanche un anno di distanza da quando di sono conosciuti, il matrimonio è realtà: Kevin Prince Boateng ha sposato Valentina Fradegrada nelle colline senesi davanti alla presenza fisica di 100 invitati circa, ma anche di molti occhi via web. Le nozze tra il calciatore dell’Herta Berlino e l’imprenditrice, cinque volte campionessa italiana di arti marziali, sono state trasmesse anche nel Metaverso. I curiosi hannno potuto, infatti, partecipare alla cerimonia come spettatori, pagando un ingresso di 50 euro e gli sposi hanno poi devoluto il ricavato in beneficenza: un’idea geniale e generosa. I due sposi fanno coppia anche in affari e insieme hanno creato in Toscana un’etichetta di vini (Fradegrada Wine) che sarà tornata utile per i festeggiamenti delle nozze, andati avanti fino a tarda notte. Kevin Prince e Valentina si sono scambiati le consuete fedi e poi una collana con una goccia di sangue di ognuno per suggellare la loro unione. La cerimonia, a parte queste particolarità, è stata tra le più classiche con fiori bianchi e abiti elegantissimi. Il sì appena pronunciato dal calciatore segna il superamento ufficiale del matrimonio naufragato con Melissa Satta da cui ha avuto un figlio, Maddox, che oggi ha 8 anni.