Il prete a 83 anni gira un film per adulti

Dal servire dio a fare un film porno ilpasso è breve. Almeno questo è successo a Norm Self, un prete protestante ormai in pensione che è stato sposato per 28 lunghi anni prima di scoprire casualmente di essere omosessuale. E non è questa la parte più incredibile della sua storia, infatti l’uomo a 83 anni ha partecipato come attore ad un film per adulti, raccontando successivamente la sua esperienza in un documentario di Channel 5 del 2019 intitolato OAPS On The Game: The Sex Business.

L’uomo del North Carolina, dopo il matrimonio finito a causa della sua omosesslità, nel 2017 aveva 83 anni e ha girato il suo primo film a luci rosse: “È stato splendido! Come potrebbe non esserlo? – racconta l’ex prete – Ero in un ambiente rurale benedetto, circondato da un cast e da una troupe di fratelli amorevoli, competenti e solidali, intenzionati a condividere la buona notizia del potere curativo del piacere. Cosa c’è di più delizioso? E se avete visto il video, con le due adorabili modelle che si ‘esibiscono’, cos’altro potrebbe mancare?”. L’uomo non è spaventato dal fatto che non tutti possano comprendere la sua scelta: “Ho pensato a chi si sarebbe potuto offendere e a chi avrebbe potuto cancellarmi dalla rubrica, ma non mi preoccupo perché questa è la loro battaglia. Il mio problema con la Chiesa è che raramente fare l’amore viene trattato come una parte gioiosa della vita spirituale”. Invece fare l’amore è importante e a tutte le età, ricorda Norm Self (anche senza telecamere!).