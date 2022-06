A 100 anni le rinnovano la patente fino al 2024

100 anni e non sentirli, Candida Uderzo ci vede, sente e sa ancora guidare, anche se ha già un secolo sulle spalle. La donna, residente a Sarcedo, nel Vicentino, ha da poco rinnovato la patente per altri due anni, la signora infatti continua a guidare sia la bici che l’auto per andare a trovare sua sorella. Ma per tenersi in forma ama camminare e a suo dire è proprio questo il motivo della sua perfetta forma fisica e mentale: “Ogni domenica alle 6 sono pronta a partire – racconta – da sola o coi miei amici parto per la mia camminata domenicale. Mi piace molto marciare e non ho nessuna intenzione di smettere”. Per il 50° anniversario della Marcia delle Colombare di Breganze, la signora Uderzo è stata premiata con una targa da Wilma Abriani, presidente del gruppo podistico Laverda, per il suo impegno nell’associazione sportiva di cui fa parte da 37 anni.

“Mi è sempre piaciuto camminare – ha dichiarato Candida Uderzo al Corriere della Sera – ma all’interno del gruppo podistico Laverda ho sempre dato anche il mio sostegno, ad esempio mettendomi dietro al banco delle iscrizioni in occasione del Giro delle Colombare. Camminare per me significa primo stare in compagnia dei miei amici e soprattutto avere l’occasione di scambiare qualche parola con loro, secondo godere della bellissima natura che il Signore ci ha regalato”. E a chi le chiede quali medicinali prenda, lei risponde decisa: “Pastiglie o medicinali? Nessuno. Prendo a volte qualche pastiglia per dormire quando fatico ad addormentarmi”. Insomma la signora è ancora in perfetta forma!