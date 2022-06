Tom Cruise di nuovo single: l’unica gioia è il cinema

Tom Cruise e Hayley Atwell sono stati compagni di set in Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 prima ancora che una coppia, la loro storia però (al contrario dei film in questione) è finita. Secondo il The sun, i due avrebbero deciso di chiudere dopo una lunga altalena emotiva durata mesi: “Purtroppo non ha funzionato tra di loro. Ora hanno deciso che stanno meglio come amici”, ha riferito una fonte al giornale. “Sono sempre andati molto d’accordo e hanno una chimica fantastica. Per questo motivo a inizio anno avevano deciso di dare alla relazione una seconda opportunità”.

Il loro amore è nato sul se; girando Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 uno di seguito all’altro e con le restrizioni del covid che hanno contribuito a unire il cast. Per girare tra Gran Bretagna, Roma e la Norvegia, infatti, gli attori dovevano mantenere una “bolla”che loro hanno creato ancora più ristretta.

I due attori sono andati insieme ad assistere alle partite di Wimbledon l’anno scorso e Hayley Atwell era tra gli invitati d’onore alla première di Top Gun: Maverick a Londra, però il loro amore oggi volge al termine. L'attrice, britannica di nascita, è stata la prima relazione più seria del divo dal doloroso divorzio con Katie Holmes. Per ora non gli resta che il successo al botteghino di Top Gun: Maverick che sta facendo faville in tutto il mondo.