Amber Heard torna a parlare dopo il verdetto la condanna in tribunale

Amber Heard ha parlato per la prima volta dopo la condanna, sia in tribunale, che mediatica, ricevuta nel processo contro l’ex marito Johnny Depp; l’attrice, ospite nel programma Today, ha commentato così il favore del pubblico verso Depp: “Non li biasimo, in realtà capisco. È un personaggio amato e le persone sentono di conoscerlo. È un attore formidabile”, ha detto Heard. “Non mi interessa cosa la gente pensa di me – continua l’attrice – così come non mi interessano i giudizi su quello che è successo nell'intimità della mia stessa casa e del mio matrimonio. Non penso che alle persone debbano interessare i dettagli della mia vita personale, quindi cerco di non prendermela”:

Heard è stata condannata a versare a Depp 10 milioni di risarcimento perché la corte ha stabilito che l'editoriale pubblicato da lei stessa sul Washington Post nel 2018, abbia rovinato la carriera e la reputazione dell'ex marito.

Non deve essere facile per l’attrice di Aquaman sostenere il peso delle critiche continue che arrivano soprattutto via social: “Ma che qualcuno pensi che io meriti tutto questo odio, tutto questo veleno, anche se pensa che io stia mentendo… ecco, penso che tutto quello dovrebbe dirmelo in faccia guardandomi negli occhi, e non scriverlo sui social”.

Ora c’è chi pensa che lo scandalo della causa le procurerà l’esclusione dalla partecipazione al sequel di Aquaman, la cui uscita è prevista nel 2023, ma per ora nulla di ufficiale.