I due ghiacciai più grandi dell’Antartide si sciolgono troppo velocemente

Sul fronte ghiacciai e ambiente non ci sono buone notizie, come accade ormai da anni. Non è una novità infatti che i ghiacciai si stiano sciogliendo e che il livello del mare si alzi, ma a fare impressione è la velocità con cui questo fenomeno si sta verificando. Uno studio guidato dalla University of Maine, e pubblicato di recente sulla rivista Nature Geoscience, afferma che quella in corso in Antartide è la deglaciazione più allarmante degli ultimi 5.000 anni con una perdita di ghiaccio che potrebbe fare alzare il livello dei mari di 3,4 metri nei prossimi secoli. Un team di ricerca internazionale ha sfruttato la datazione al radiocarbonio di alcune antichissime conchiglie per studiare il cambiamento del livello del mare e della calotta glaciale antartica. Le principali “vittime” dello scioglimento sono i due ghiacciai antartici Thwaites e Pine Island che si sciolgono a una velocità senza precedenti. Il professor Dylan Rood, coautore dello studio, ha commentato così i dati raccolti: “Questi tassi attualmente elevati dello scioglimento del ghiaccio potrebbe segnalare che quelle arterie vitali dal cuore della calotta glaciale dell’Antartide occidentale sono esplose, portando a un flusso accelerato nell’oceano che è potenzialmente disastroso per il futuro livello del mare globale in un mondo in fase di riscaldamento”. Il grande interrogativo che occupa la scienza rispetto all’equilibrio ambientale è se sia possibile o meno che i ghiacciai tornino a crescere o se lo scioglimento sia invece irreversibile.