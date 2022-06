Regno Unito: le cabine telefoniche rosse non si toccano

C’è chi pensa che siano ormai totalmente inutili con l’avvento dei telefonini e ancora di più degli smartphone, eppure nel Regno Unito le cabine telefoniche rosse sono un simbolo che non si può toccare. Ofcom, autorità di regolazione delle telecomunicazioni del paese, è intervenuta per impedire la rimozione da parte di British Telecom delle cabine in disuso. Secondo Ofcom, infatti, le cabine telefoniche pubbliche sono ancora utili in zone rurali dove la copertura della rete mobile è inadeguata, ma non solo. Le cabine rosse rimarranno anche in quelle aree con alti tassi di incidenti e suicidi, oppure se i dati dimostrano che sono ancora sistematicamente utilizzate (almeno 52 chiamate negli ultimi dodici mesi). Le telefonate dalle cabine pubbliche sono nettamente diminuite, passando da 800 milioni di minuti nel 2002 a 4 milioni nel periodo 2021-22, però restano comunque molte le chiamate fatte e, soprattutto, spesso si tratta di chiamate di emergenza fatte verso linee telefoniche di supporto come Childline e Samaritans che offrono assistenza in caso di abusi, violenza domestica o sofferenza psichica. L’operazione di “salvaguardia” riuscìrà a salvare 1400 cabine. La stessa British Telecom ha in passato lanciato l’iniziativa va "Adopt a Kiosk" per trasformare le cabine inutilizzate e dare loro nuova vita, diventando librerie, punti di accesso pubblici a defibrillatori o piccolissime gallerie d’arte. Sicuramente la cabina telefonica rossa è un simbolo di “inglesità” che non può morire.