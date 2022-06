Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis è il primo finalista

Con il 47% delle preferenze e nello stupore generale, Nicolas Vaporidis conquista il primo posto da finalista dell’Isola dei Famosi 2022. Lo stesso concorrente è basito dal risultato: “Io so di non piacere a tanti – ha dichiarato - e va bene così, ma la mia vera vittoria qui è farmi riconoscere da chi mi conosce. Io cercherò di essere me stesso quanto più possibile, anche se spesso non mi è convenuto”. Il verdetto finale del reality si conoscerà il 27 giugno (su Canale 5), ma nel frattempo le sorprese (non sempre felici) non mancano: durante un collegamento dallo studio, Lory del Santo (già eliminata settimana scorsa) ha ripreso il fidanzato, il trentenne napoletano Marco Cucolo, ancora tra i concorrenti dell'isola, e lo ha scaricato in diretta dopo 9 anni di relazione. La showgirl si è detta delusa dal suo comportamento: “Ha scelto il gioco e non me” ha spiegato a Nicola Savino in studio, ma forse non tutto è perduto: "Lunedì prossimo tornerà in puntata e vedremo come si comporterà… ma devo essere sincera, non posso fare finta di essere felice di come si è comportato”, continua l’ex concorrente. Lui, mesto mesto ammette le sue colpe: “Ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma quando i toni si accendono, per mia indole, mi chiudo. Non sono abile negli scontri. Ho sbagliato ma ho un’attenuante: nelle ultime settimane sono stato più tempo in infermeria che sull’Isola”. Proprio i suoi problemi di salute (calcoli alla cistifellea) lo hanno costretto ad abbandonare l’isola, facendolo riunire presto (o per lo meno confrontarsi) con la sua ormai ex fidanzata che ribadisce di avere il dente avvelenato: “Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni”. Tensione dopo tensione, infortunio dopo infortunio, la fine dell’Isola si avvicina, ma ci sarà sicuramente ancora tempo per qualche colpo di scena!