Virginia Raffaele in coppia con Claudio Baglioni? I fan si scatenano

Virginia Raffaele ha pubblicato su Instagram, una foto insieme a Claudio Baglioni con la didascalia “Eccoci qui” con tanto di emoji a forma di cuore, questo è bastato per far scatenare il web in congetture sul loro possibile amore. C’è chi sostiene che lui le abbia addirittura dedicato alcuni pezzi delle sue ultime canzoni, come questa: "Non so se ci sarai per sempre. Ma è da sempre che tu ci sei stata. Io non so spiegarmi ancora come Ma mi sei da subito piaciuta". Tra l’altro l’hashtag #1&2 presente proprio nella foto pubblicata da Raffaele è il titolo di questa canzone che parla di una incontrollabile infatuazione.

Altre indiscrezioni dicono che lei sarebbe stata presente dietro le quinte di uno spettacolo di Baglioni, in assenza di Rossella Barattolo a cui il cantante era storicamente legato e che non si perdeva mai un suo concerto (per lei scrisse “Mille giorni di te e di me"). Anche lui sarebbe stato avvistato a un suo spettacolo teatrale per darle sostegno morale. Lei tra l’altro è felicemente single (fino a prova contraria) e ormai da qualche anno dopo la fine della lunga relazione con il comico Ubaldo Pantani. C’è quindi davvero una love story tra i due artisti? Baglioni e Raffaele hanno lavorato spesso insieme in passato, ma non si sono espressi riguardo i rumors. I fan comunque sembrano contenti della loro eventuale unione e sotto la foto pubblicata si lasciano andare ad augiri e cuori.