Mascherine: stop all’obbligo nei cinema ma proroga su mezzi e nelle RSA

Le mascherine sono quasi un ricordo, ma dovranno ancora essere indossate sui mezzi pubblici di trasporto (aerei esclusi), nelle RSA, e negli ospedali fino al 30 settembre. Da oggi però le mascherine diventano solo “raccomandate” in cinema, teatri, palazzetti dello sport ed esami di maturità (con gli studenti che tirano un sospiro di sollievo, letteralmente).

Il decreto approvato ieri andrà in Gazzetta nei prossimi giorni. E nel frattempo il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza ponte identica alle disposizioni del Cdm per consentirne immediata vigenza.