Squid Game diventa realtà, ma non si muore se si perde

La serie che ha segnato il 2021 diventà realtà. Sarà possibile candidarsi agli Squid Game, un reality show che riproporrà l’atmosfera da giochi competitivi e socialmente interessanti del telefilm. I casting sono già aperti e per partecipare occorre mandare la propria candidatura sul sito squidgamecasting.com, registrandosi in una delle tre sezioni: Stati Uniti, Regno Unito o resto del mondo. La caratteristica fondamentale per prendere parte allo show è di sapere l’inglese per partecipare, ma si può arrivare da qualsiasi parte del mondo. A differenza degli Squid Game "veri" non è prevista l’eliminazione fisica se si perde come concorrenti. Niente sangue quindi in caso di sconfitta, ma si perde la possibilità di vincere il montepremi di 4,56 milioni di dollari: “La posta in gioco è alta, ma qui il peggio che può succedere è tornare a casa con le mani vuote”, scrivono gli organizzatori e la descrizione di ciò che accadrà è assolutamente accattivante: “I giocatori saranno immersi nell’iconico universo di Squid Game e non sapranno mai cosa accadrà dopo. Qui si sfideranno in una serie di giochi mozzafiato per diventare gli unici sopravvissuti e vincere un premio in denaro in grado di cambiare la loro vita”.

Si tratterà sostanzialmente di un divertente esperimento sociale; le riprese dureranno quattro settimane e si terranno a inizio 2023, ma non si sa nè dove nè quando e si chiede a tutti i partecipanti di avere un passaporto valido per tutte le riprese del film. I posti disponibili sono 456. Siete pronti a prendere parte agli Squid Game?