Crea una bevanda come la Coca Cola su TikTok: “Ha lo stesso sapore”

Amanda Jones sta riscuotendo molto successo sui social, in particolare su TikTok, perché ha creato una bevanda a suo dire molto simile alla Coca Cola nel gusto e nell’aspetto, ma più salutare. Gli ingredienti: Croix al sapore di guava (acqua aromatizzata al frutto tropicale) in un bicchiere con ghiaccio, e per concludere qualche goccia di aceto balsamico. A sentirla così sembra tutt'altro che invitante e invece la bevanda sta riscuotendo un bel successo: “Ha il sapore di una Coca-Cola”; conferma Jones dopo aver mixato gli ingredienti. La donna ha raccontato che la ricetta arriva dal suo istruttore di pilates e che sarebbe una bevanda molto più salutare rispetto alla celebre bevanda analcolica, leggendariamente nata per l’errore di un farmacista.



La Coca Cola nacque l’8 maggio 1886 ad Atlanta, Georgia, come rimedio per il mal di testa e per la stanchezza. Inizialmente era una rivisitazione del “vino di coca", una miscela di vino e foglie di coca creata dal farmacista còrso Angelo Mariani. Negli anni ha subito una lunga serie di variazioni alla ricetta, fino ad essere la bibita rigorosamente analcolica di oggi, la più imitata e forse la più inimitabile.