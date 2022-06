Le prime foto di Ryan Gosling in versione Ken di Barbie

C’era intrepida attesa per vedere come sarebbe apparso Ryan Gosling nei panni di Ken nel live action Barbie accanto a Margot Robbie. Finalmente è uscita la prima foto dal set e non c’è niente da dire se non che Ryan è superbono! I capelli color biondo platino e la camicia aperta sui pettorali gli fanno fare una bella figura. E proprio sotto l’addome scolpito si scorge il boxer con tanto di nome “Ken”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Italia (@warnerbrositalia)



Di Margot Robbie, protagonista femminile, era già uscita un’immagine qualche settimana fa a bordo della sua Chevrolet fuxia mentre l’attrice si mostra al volante divertita in look retro casual chic turchese e celeste. La scelta di Gosling desta molta attenzione anche per la serietà dell’attore, visto sempre come molto impegnato e in questo caso “costretto” a tingersi di rosa e leggerezza per l’occasione. L’attore è un tipo riservatissimo e da 11 anni con la collega Eva Mendes, con cui ha due figlie. La coppia ha lasciato Hollywood per vivere in maniera più defilata e “normale”, ma lui riesce comunque ad attirare su di sé l'attenzione delle fan che lo adorano.

Il film uscirà nelle sale di tutto il mondo nell’estate 2023 per Warner Bros., ma il film è già attesissimo, vuoi anche per l'effetto nostalgia che porta tutti indietro nel tempo grazie all’immaginario giocoso e alle tinte color pastello che caratterizzeranno il film.