Rivoluzione Whatsapp: si potranno correggere i messaggi già inviati

A tutti sarà capitato di inviare un messaggio e poi pentirsi amaramente. Magari ci siamo espressi male, ci sono sfuggite delle parole di troppo oppure abbiamo proprio sbagliato destinatario. Whatsapp ci offre già oggi la possibilità di cancellare il messaggio inviato, (sempre se si fa in tempo prima che il destinatario visualizzi), però compare l'imbarazzante scritta: “Questo messaggio è stato cancellato”. Ora sarà possibile modificare il contenuto del messaggio già inviato! Lo ha annunciato Wabetainfo in un tweet: non si sa bene ancora se sarà sempre possibile modificare il testo di un messaggio o se ci sarà una sorta di finestra temporale in cui sarà possibile effettuare la modifica, e soprattutto non si sa se i messaggi modificati saranno segnalati per rendere chiaro il fatto che hanno subìto una correzione. In ogni caso meglio una piccola correzione che si può giustificare come grammaticale, piuttosto che attirare ancora di più l'attenzione cancellando il messaggio del tutto. La possibilità di modifica potrebbe essere dietro l’angolo, Wabetainfo parla del prossimo aggiornamento, ma nulla di ufficiale. Al momento è ancora necessario rileggere con attenzione un messaggio prima di inviarlo!