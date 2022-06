Yellowstone chiude per crisi climatica: troppe frane causa pioggia

L’intero Parco Nazionale di Yellowstone che si estende per oltre 9.000 chilometri quadrati e che comprende gli Stati del Wyoming, del Montana e dell'Idaho, rimarrà chiuso ai visitatori per alcuni giorni almeno, mentre i funzionari ispezionano i danni a strade, ponti e altre strutture, causati dalle forti piogge e dalle conseguenti frane. “Al momento non si registrano feriti o morti – recita il comunicato del Parco – La parte settentrionale del Parco Nazionale di Yellowstone probabilmente rimarrà chiusa per un lungo periodo di tempo a causa delle infrastrutture gravemente danneggiate. Il National Park Service lavorerà sodo per riparare le strade il prima possibile. Tuttavia, è probabile che i tratti stradali a Nord di Yellowstone non riapriranno entro questa stagione”. Si tratta di un grave danno e proprio quando Yellowstone stava per festeggiare il 150° anniversario e mentre le comunità locali, che ruotano intorno al turismo procurato dal Parco, si attendevano una ripresa dell’economia locale dopo le restrizioni di viaggio causate dal Covid-19 nelle ultime due estati.