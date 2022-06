Amazon: le scarpe si provano indosso con lo smartphone

I clienti americani di Amazon avranno una funzione nuova e speciale per effettuare i loro acquisti senza incappare in errori, potranno vedere come stanno con le scarpe a cui sono interessati sfruttando la realtà aumentata e vedendole indossate attraverso lo smartphone. Basta inquadrarsi i piedi con il telefono per vedere come starebbero con le nuove scarpe; la funzione si chiama Virtual Try-On ed è un’iniziativa voluta da alcuni marchi forti presenti sulla piattaforma: New Balance, Adidas e Reebok. Al momento la novità è sfruttabile solo da chi ha iOS, ma Amazon ha confermato che sta per arrivare anche su Android. I clienti selezionano la scarpa e successivamente possono cliccare il tasto di prova sotto l'immagine, a quel punto basta inquadrare i propri piedi per vedere se il modello dona o meno. La funzione però non aiuta a capire quale taglia prendere, il modello 3D si adatta al piede senza possibilità di selezionare la taglia, ma al massimo il colore. Quindi la prova in questione è solo una questione di stile, al momento almeno.

"L'obiettivo di Amazon Fashion è creare esperienze innovative che rendano lo shopping di moda online più facile e piacevole per i clienti", spiega Muge Erdirik Dogan, presidente di Amazon Fashion, che ha sottolineato come la nuova funzionalità "consentirà alle persone di provare migliaia di modelli di scarpe, ovunque si trovino".