Jurassic Park potrebbe diventare realtà entro il 2025

L’ultimo capitolo di Jurassic Park è nelle sale da inizio giugno e la febbre giurassica sale. Jurassic Park Dominion potrebbe diventare realtà secondo il dottor Jack Horner, il paleontologo con cui Steven Spielberg si è consultato e che ha fatto da consulente tecnico per il franchise di Jurassic Park. I dinosauri potrebbero rivivere entro il 2025, suggerisce Horner che è colui che ha ispirato il personaggio di Alan Grant in Jurassic Park. Il progetto di Horner è di ingegnerizzare geneticamente i polli (a suo dire sono gli antenati viventi dei dinosauri) per riattivare i loro tratti ancestrali. “Naturalmente gli uccelli sono dinosauri viventi. I dinosauri avevano code lunghe, braccia e mani, ma con l’evoluzione hanno perso la coda e le braccia e le mani si sono trasformate in ali. In realtà, le ali e le mani non sono così difficili da ricreare”, ha spiegato il paleontologo. “La coda è il progetto più grande. Ma d’altra parte, di recente siamo stati in grado di fare alcune cose che ci hanno fatto sperare che non ci vorrà troppo tempo”. Il ritorno dei dinosauri è dietro l'angolo? Il paleontologo Jack Horner aiutò gli autori e la crew degli effetti speciali a rendere il più veritiero possibile la scenografia e i dinosauri. Le riprese durarono dal 24 agosto al 30 novembre 1992 nelle isole hawaiiane di Kauai e Oahu, in California, in Costa Rica e nella Repubblica Dominicana.