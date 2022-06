Chiara Ferragni e il topless che ha scatenato l’apprezzamento dei fan

Chiara Ferragni ha scelto Marbella, in Spagna, per godersi un po’ relax in costume, anzi in topless. L'influencer ha pubblicato uno scatto in cui non indossa il pezzo di sopra del costume, ma ha “incollato” l’emoji di due ciliegie per capezzolo (probabilmente per aggirare la censura di Instagram). Lo scatto ha mandato fan e colleghi famosi in visibilio.

Tra i primi a rispondere c’è il marito Fedez che invece di fare il geloso, ironizza e apprezza: “Per me due chili di ciliegie grazie”. Sotto di lui i commenti di Jonathan Bazzi, Paris Hilton, Heidi Klum: tutti i famosi apprezzano sia la foto che il messaggio.

Slip verde acceso e fisico da urlo dopo le due gravidanze, Ferragni ha sempre rivendicato il diritto femminile di mostrare il proprio corpo secondo la propria volontà senza per questo scandalizzare o doversi vergognare. I commenti degli hater ovviamente sono arrivati puntuali come la neve a Natale, ma l’imprenditrice milanese, sostenuta da tutti i suoi fan, è perfettamente in grado di reggerli, tanto da farsi una risata insieme ai fan, una di loro scrive: “Ci divertiamo tutte/i a leggere sotto quando mette queste foto, vero?”. “Mi sono praticamente letta tutti i commenti solo per cercare le mamme indignate per la foto”, commenta un’utente. Una delle critiche più popolari è proprio quella che arriva da madri di famiglia che ritengono inopportuno mostrare il seno “nella loro condizione”. Proprio per loro Chiara Ferragni ribadisce che sul suo corpo e su quanto mostrarlo, l’unica titolata a decidere e lei stessa! Intanto la foto è mozzafiato.