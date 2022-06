Sam: il cane “eroe” che ripulisce la città insieme al padrone

Santiago del Cile ha un netturbino molto particolare, si tratta infatti di un cane, un border collie che regolarmente passeggia insieme al padrone raccogliendo i rifiuti, aiutando concretamente e offrendo un bell’esempio a tutti i visitatori della città. Gonzalo Chiang ha iniziato questa sua attività volontaria per caso: durante una passeggiata con il suo cane si è accorto di quanta spazzatura c’era in giro e ha iniziato a raccogliere bottiglie di plastica, lattine, recipienti di cibo vuoti, tutta roba gettata ai bordi delle strade. Il cane ha imparato in fretta e insieme sono diventati esperti cacciatori di immondizia: "Abbiamo iniziato a trovare un sacco di spazzatura per strada uscendo per la nostra passeggiata - racconta Chiang alla Reuters - e da allora abbiamo deciso di raccoglierla".

Lo scorso aprile Sam e il suo padrone hanno raccolto 602 mascherine, 585 bottiglie e 304 lattine, e poi ancora vestiti, contenitori di alimenti, e tanti altri rifiuti. Sam è diventato famoso in città perché indossa un giubbottino con tante tasche per dare il suo contributo di pulizia e tenere alcuni dei rifiuti trovati, in attesa di differenziali negli appositi contenitori. Sulla strana coppia di netturbini volontari, girano molte testimonianze sul web: eccone una nel video qui sotto.