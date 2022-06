Elisabetta Canalis campionessa di Kick Boxe alla Reggia di Venaria

Forse non tutti sanno che Elisabetta Canalis è una sportiva di primo ordine. Siamo abituai a immaginarla in vestito da sera e tacchi, ma anche sul ring non è niente male. Da anni si allena come kickboxer e recentemente ha preso parte alla sua prima gara agonistica. Il risultato è stato un successo: al "The Night of Kick and Punch – Black tie edition" che si è svolto alla Reggia di Venaria Reale a Torino, l'ex velina si ha gareggiato nella disciplina low kick (una variante che prevede pugni dalla cintola in su e calci al volto, al corpo e alle gambe), contro la 21enne bolognese Rachele Muratori e ha vinto.

"Kickboxing per me significa equilibrio, stabilità - ha detto Elisabetta - e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo e amo questa disciplina perché richiede, oltre allo sforzo fisico, tanta concentrazione su se stessi e anche sull'avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente, che può essere un'alleata ma anche un'avversaria nella vita e sul ring, mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore"

La Canalis pratica kickboxing da anni e quando è in Italia (solitamente sta a Los Angeles) si allena con Angelo Valente, che è stato campione del mondo della disciplina. L’ex velina è stata madrina di tre edizioni della 'Night of Kick and Punch', e poi ha deciso di lanciarsi e combattere sul ring, vincendo.