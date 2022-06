Lory del Santo perdona “l’ex” Marco Cucolo durante la penultima puntata dell’Isola

Sembrava finita malamente la relazione tra Lory del Santo e Marco Cuccolo, messa a dura prova dalla permanenza della coppia sull’isola, ma ecco che arriva il lieto fine. I due sono stati insieme sull’Isola per un breve periodo, poi Lory è stata eliminata e lui ha continuato (brevemente) la sua permanenza, salvo poi essere costretto a lasciare il gioco a causa di un problema di salute (calcoli alla cistifellea). In questa occasione lei lo ha accusato di non essersi schierato al suo fianco, manifestando la volontà di chiudere la storia con Marco: “Quando rientri in Italia non pensare di tornare a casa mia. Non dico che sarà una decisione definitiva, ma non riesco a far finta di niente”. I due si sono poi rivisti in studio durante la penultima puntata: lui si è presentato con un mazzo di rose rosse, sinceramente pentito e ha avuto per lei solo belle parole: "In questi nove anni insieme per me sei stata una persona fondamentale, una donna leale e sincera - ha dichiarato Marco Cucolo -. Mi spiace che questo concetto non sia arrivato e di questo ti chiedo scusa". Lei cede molto volentieri al suo tentativo di riconciliazione: "Io ti conosco e so che sei buonissimo. L'amore fa fare grandi passi avanti, passi da gigante, ma quando una persona rimane sola può diventare più fragile. Allora è meglio essere in due". Bacio finale e sipario sulla coppia che continua insieme il suo percorso di vita.