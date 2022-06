Fa finta di avere una gemella per non parlare con i colleghi

La creator Tik TOk Mother of Heathens ha svelato un piccolo trucco che ha adottato per evitare di dover socializzare con i colleghi, almeno fuori dal luogo di lavoro: “Quando ho iniziato il mio lavoro ho detto a tutti al lavoro che ero una gemella identica. In questo modo, nel caso li avessi visti per strada, non avrei dovuto parlare con loro”. Un’idea che non solo è piaciuta molto, ma che tutti invidiano: confessate, anche voi, a volte non avete nessuna voglia di parlare con le persone! 17 milioni di visualizzazioni per questo video che le persone hanno apprezzato tantissimo: “Un piano brillante”, commenta qualcuno. E chi una gemella ce l’ha davvero, conferma che il piano funziona: “Ho una gemella identica e lo faccio ogni volta che esco di casa, fingo di essere lei e lei fa lo stesso con me”. Una soluzione un po’ estrema, ma geniale che ora tanti vogliono adottare: “Perché? Perché non ci ho mai pensato? Questo è l’ultimo trucco di vita per introversi!”, sentenzia un utente.

Se iniziate a vedere troppi gemelli e gemelle in giro, potete iniziare a insospettirvi!