Sposa un bambolotto di pezza per colmare il suo bisogno d’amore

Dopo molte delusioni d’amore una donna brasiliana ha deciso di trovarsi un partner sicuro e affidabile: una bambola di pezza dalle sembianze maschili. La brasiliana Merivone Rocha Moraes, ha voluto condividere sul suo profilo TikTok @meirivonerocha la sua vita coniugale insieme all’uomo-pupazzo e racconta anche il perché della sua scelta: “Non riuscivo a convincere nessuno a ballare con me – ha spiegato la donna - così sono andata da mia madre e le ho chiesto di realizzare un bambolotto di pezza che potesse essere il mio compagno di ballo. Lo ha fatto e un mio amico mi ha suggerito di chiamarlo Marcelo”. Merivone ha 37 anni ed è una ballerina di forró, una tipica danza del nord-est brasiliano, trovare un partner di danza era per lei fondamentale, una volta trovato o meglio, fabbricato, se l’è sposato. Il matrimonio si è celebrato Il 27 dicembre del 2021 a Rio Paranaíba con una sfarzosa cerimonia, Merivone indossava un vestito tradizionale bianco, mentre Marcelo aveva un elegante smoking. La coppia è partita anche per il viaggio di nozze da cui è nato un bel bambino di pezza. Se vi sembra tutta una follia, è bene spiegare che l’iniziativa della donna è stata un modo per attirare l’attenzione dei media sulla sua vicenda personale; in realtà, dietro questa incredibile unione c’è un motivo preciso. Merivone ha deciso di sposare Marcelo allo scopo di attirare l’attenzione dei media sulla sua delicata vicenda personale: la donna, infatti, ha intrapreso una causa legale contro l’ex compagno e padre dei suoi figli, che l’ha abbandonata senza un soldo. "Voglio poter acquistare una casa per i miei figli, per poterli crescere e mantenere, ecco perché ho sposato Marcelo, è la mia ultima possibilità" ha spiegato, sperando che venga fuori una soluzione o magari un aiuto da parte di chi ha seguito la sua storia.