Milano che afa: Aurora Ramazzotti sviene per il caldo

Che faccia caldo da morire è evidente a tutti. Se ci fosse bisogno di un’ulteriore conferma, lo svenimento di Aurora Ramazzotti ai Navigli di Milano lo è certamente. "Siamo andate sui Navigli. 40 gradi con scirocco africano", spiega. "Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta... Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa", racconta ai follower. Una piccola disavventura che l’influencer ha raccontato con il sorriso sulle labbra, si trovava in compagnia dell’amica Sara Daniele (figlia di Pino Daniele) e tutto è andato per il meglio. In questi giorni il caldo sta attanagliando tutta Italia, in maniera insolita per essere solo giugno!

Nei prossimi giorni si preannunciano altri record di calore, causati dall’arrivo del terzo e anticiclone africano dell'estate 2022. A Bologna nei prossimi giorni sono previsti 36°C, così come a Milano e in molte città del Veneto e dell'Emilia. Al Centro-Sud le temperature cominceranno ad aumentare tra oggi e domani con valori massimi fino a 38°C a Roma, 37 a Firenze, 40 a Foggia, Matera, Catanzaro, Anche le notti rimangono caldissime: minimo 20°C.

In caso di malori dovuti al caldo è consigliabile mantenere la calma e rinfrescarsi con un panno umido sulla fronte, proprio come ha fatto Aurora Ramazzotti.