Stefano De Martino e Belen Rodriguez: finalmente il bacio

Li abbiamo visti insieme entrare alle terme, andare in vacanza, ma ancora non era arrivata la foto inequivocabile, catturata invece dal settimanale Chi: il bacio tra Belen e Stefano è stato finalmente rubato dagli obiettivi e consegnato ai fan. I due sono stati beccati mentre passeggiavano insieme con il figlio Santiago che non può che essere felice della ritrovata pace.

Nel frattempo Antonino Spinalbese, ex della conduttrice e padre di Luna Marì (la secondogenita di Belen) ha rilasciato un’intervista in cui commenta la ritrovata unione di Belen con l’ex ballerino di Amici: "Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre – ha dichiarato al settimanale Chi – Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare".

Commentando la sua storia con Belen non ha mostrato pentimento, anche se ormai i due non si sentono praticamente più se non per la bambina che hanno insieme: "Dopo Luna Marì c'è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall'amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso decisioni di seguire le nostre sensazioni". La storia "non è mai stato uno sbaglio. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare. E poi, quando eravamo noi due soli, non ci mancava niente. Con il senno di poi doveva andare così. Da questo amore è nato un altro amore, nostra figlia".