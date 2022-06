"Polizia, c'è un uomo sul tetto con una pistola": ma era a caccia di gabbiani

Vicino Genova, ad Arenzano, alcuni passanti hanno assistito a una scena piuttosto curiosa: un uomo su un tetto con una pistola in mano, peccato che fosse un aggeggio finto per spaventare i gabbiani!

L’uomo si trovava sul tetto del Cinema Italia, ed è stato individuato come soggetto “pericoloso” dai passanti che hanno allertato subito la Polizia Locale, in quel momento impegnata alla vicina Festa dell’acciuga. Quando i militari sono arrivati hanno isolato la zona per precauzione e si sono introdotti nell’edificio. In poco tempo hanno capito che in realtà l’uomo non era un assassino spietato, ma un uomo che lavorava per la struttura e si trovava sul tetto con una pistola finta per spaventare i gabbiani che insistentemente occupavano la cima dell’edificio. Il misunderstanding è stato immediatamente chiarito e l’ordine ristabilito. Di sicuro il metodo per la gestione dei gabbiani va rivisto, se non si vuole rischiare di terrorizzare tutto il paesino nuovamente.