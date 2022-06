2000 euro a chi accetta di farsi infestare casa dalle blatte

Una ditta di disinfestazione in North Carolina offre duemila dollari (1915 euro circa) a chi accetterà di far introdurre in casa sua circa 100 blatte, Assurdo? Abbastanza, ma il motivo è semplice: The Pest Informer sta sponsorizzando questa iniziativa sul suo sito per testare un nuovo metodo di disinfestazione. Alla ditta interessa verificare dal vivo, in condizione reali, la nuova tecnica messa a punto e capirne l'effettiva efficacia. Per farlo dovrebbero liberare 100 blatte e riuscire a sterminarle al massimo in 30 giorni utilizzando il nuovo metodo. Per partecipare i cittadini statunitensi interessati possono iscriversi sul sito e successivamente, se selezionati, dovranno firmare una liberatoria per la liberazone degli insettiin casa e il consenso alle riprese video, visto che l'esperimento sarà interamente filmato.

Se il nuovo metodo non dovesse funzionare, la ditta è pronta dopo 30 giorni ad utilizzare i metodi pià tradizionali per sbarazzarsi degli insetti. “Stiamo cercando 5-6 padroni di casa disposti a questo esperimento" spiegano dalla The Pest Informer. Finora sono arrivate più di duemila richieste tramite il sito e le domande sono aperte fino al 31 luglio. Cosa non si fa per duemila euro!