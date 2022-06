Perché l’erba gatta è una droga per i felini?

I gatti adorano l’erba gatta, ne vanno matti, tanto da sembrarne drogati. Uno studio pubblicato su Science Advances e un secondo uscito su iScience rivelano che questa pianta ha proprietà repellenti verso certi insetti. I gatti ci si strusciano, la mangiano e questo li protegge, ad esempio, dalle zanzare. I due studi, entrambi guidati da Reiko Uenoyama della Iwate University, dicono che la Nepeta cataria, la specie più diffusa di erba gatta, contiene il nepetalactolo e lo nepetalactone, due chimici che si disperdono nell'aria quando le sue foglie vengono danneggiate. Le sostanze citate sono in grado di scacciare alcuni insetti tra cui le zanzare, quindi quando i gatti ci si strusciano è un po’ come se si mettessero una lozione antizanzare. Il secondo studio ha specificato che mangiare le foglie della pianta, fa sì che questa rilasci a 10 volte di più le sostanze repellenti per gli insetti di quanto non accada solo con lo strusciamento. Questa passione felina per l’erba gatta ha dunque un fondamento scientifico. Chissà se i gatti ne sono consapevoli o sono semplicemente “drogati” di erba gatta!

L'erba gatta è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, il suo nome comune deriva ovviamente dall'suo smoderato che ne fanno i gatti, ma è una pianta dai benefici validi anche per l'uomo: proprietà sedative, antispasmodiche e antipiretiche. Infatti l'erba gatta è utilizzata spesso anche nella tradizione della medicina popoalre.