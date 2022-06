Stasera va in onda ultima puntata dell’Isola dei Famosi: ecco cosa succederà

Stasera in prima serata su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata dell’Isola dei Famosi, si tratta del finale della stagione più lunga nella storia del programma. La prima puntata è andata in onda il 21 marzo: quattro mesi fatti di approdi e di abbandoni per l’Isola in Honduras. I sei finalisti sono Luca Daffré, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Carmen Di Pietro, Nicolas Vaporidis e Nick Luciani, il vincitore si aggiudicherà un montepremi di centomila euro, ma gran parte dei soldi andrà in beneficenza. Questa è stata un'edizione caratterizzata da moltissimi infortuni e abbandoni, l'ultimo incidente ha colpito Edoardo Tavassi, che ha infatti abbandonato il reality a un passo dalla fine a causa di un infortunio al ginocchio. I due favoriti per il gradino più alto del podio quindi sembrano essere Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro, il primo si è fatto conoscere man mano dal pubblico, entrando nelle sue grazie, mentre Carmen è da sempre molto amata. In più i due sono i concorrenti più “anziani”, essendo arrivati sull’isola dal primo giorno di questa edizione. La venticinquesima puntata dello show, condotta da Ilary Blasi e commentata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, andrà in onda live da Cayo Cochino, in Honduras. Tutti sintonizzati stasera per vedere come andrà a finire!