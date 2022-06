Le persone dislessiche sono geniali e molto creative

Le persone dislessiche sono quelle che hanno difficoltà di lettura e comprensione del testo. Un problema inserito nei deficit che formano i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, insieme a disgrafia e discalculia, cioè difficoltà rispettivamente nello scrivere e nel fare i calcoli.

Due ricercatori dell’Università di Cambridge, la ricercatrice in scienze cognitive Helen Taylor e il neuroscienziato Martin Vestergaard, hanno condotto uno studio sulle menti delle persone con dislessia e lo hanno pubblicato su Frontiers in Psychology. Dalla ricerca fatta è risultato che la dislessia non è soltanto un deficit ma corrisponde molto spesso ad una mentalità differente con una rilevanza evolutiva sua. “La dislessia ha una forte componente genetica e un’ereditarietà del 60% – ha dichiarato Taylor –. Ma perché dovremmo considerarla un disturbo biologico dello sviluppo, visto che riguarda un’invenzione esclusivamente culturale, e quindi artificiale, come la scrittura?“. Secondo lo studio i dislessici sono più portati per l’esplorazione e la creatività, riescono a trovare soluzioni originali a problemi complessi e amano inventare cose nuove, quest’utlima caratteristica è fondamentale per l’evoluzione: “Se ti focalizzi sullo sfruttamento di ciò che hai attorno, rischi di rimanere intrappolato e perdi la capacità di adattarti ai cambiamenti, mentre se esplori in continuazione senza sfruttare bene ciò che incontri, potresti sprecare energia“, ha dichiarato Taylor.

Secondo gli studiosi ci sono due metodi di apprendimento sviluppati: gran parte dell'umanità ha sviluppato un metodo di apprendimento che sfrutta le conoscenze già acquisite da altri, ed è più abile quindi in attività come la lettura, ad esempio. Altri, tra cui i dislessici, invece hanno sviluppato un metodo di apprendimento che si basa su ricerca ed esplorazione, diverso, ma non necessariamente inferiore. Lo studio conferma che i dislessici sono più attratti da professioni che richiedono abilità di esplorazione e sviluppo delle idee, come le arti o l’imprenditoria, non sono fatti per un noioso lavoro di ufficio!