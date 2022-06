Napoli: orologio di cortesia antiscippo per i turisti

Negli Hotel di Napoli verranno distribuiti degli orologi di plastica da indossare al posto di eventuali Rolex e altri orologi di lusso. L’idea è stata proposta da Advunite/Aidit Campania, l'associazione delle agenzie di viaggi e dei tour operator, alla Regione Campania e al Comune di Napoli. Il motivo alla base è quello di evitare gli scippi ai danni dei turisti e convincere i visitatori a lasciare i loro preziosi orologi in albergo o direttamente a casa propria. L’idea è venuta dopo il recente scippo a danno dell'attore francese Daniel Auteuil, che è in città per uno spettacolo al Teatro Mercadante e alloggia con la sua famiglia all'Hotel Salga. Auteuil è stato derubato in via Marina lo scorso lunedì mentre era in un taxi, due uomini in scooter (classicone) si sono avvicinati e gli hanno strappato di dosso l’orologio Patek Philippe da 39mila euro. Il sindaco Gaetano Manfredi ha voluto sporgere di persona le sue scuse all’attore e il Comune di Napoli gli ha donato un orologio Swatch da collezione che ha scatenato l’ironia del web per il paragone tra il valore dei due orologi. L'associazione Advunite/Aidit Campania, con a capo Cesare Foa, ha pensato dii rilanciare il vecchio progetto dell'orologio di cortesia: “Abbiamo inviato una nota all'assessore regionale al Turismo Felice Casucci e abbiamo parlato con l'assessore comunale competente Teresa Armato sulla possibilità di riprendere l'iniziativa promossa da Confindustria Napoli per lasciare in albergo l'orologio importante e in cambio veniva dato un orologio 'simbolico' con i monumenti campani”. L’iniziativa dovrebbe prevedere orologi personalizzarli con i monumenti storici o luoghi simbolo della Regione come il Maschio Angioino, Castel dell'Ovo, Pompei, Sorrento, da indossare per girare in città, mentre gli eventuali orologi di valore rimarrebbero al sicuro in albergo. Vi sembra una buona idea?