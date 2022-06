Nicolas Vaporidis è il vincitore dell’Isola dei Famosi più lunga di sempre

Quello di Nicolas Vaporidis al televoto contro Luca Daffrè è stato praticamente un plebiscito: l’attore ha preso l'87% delle preferenze del pubblico. Solo terza l’altra favorita insieme a Vaporidis, Carmen Di Pietro.

Nicolas ha conquistato la simpatia del pubblico, lentamente, dopo un inizio molto peperino fatto di polemiche e litigi con gli altri concorrenti. Nato a Roma il 22 dicembre del 1981 ha lasciato la carriera universitaria per studiare recitazione a Londra e dopo un po’ di gavetta ha ottenuto il ruolo in “Notte prima degli esami” che lo ha consacrato al successo e poi ancora "Come tu mi vuoi", "Cemento armato", "Questa notte è ancora nostra" e "Maschi contro femmine", nel 2017 Vaporidis ha fatto parte del cast di "Tutti i soldi del mondo", di Ridley Scott.

La sua vita privata è stata costellata da belle donne famose: Cristiana Capotondi, Ilaria Spada e poi Giorgia Surina con sui si è sposato nel 2012 e ha divorziato nel 2016. Oggi ha rivelato di essere fidanzato con una certa Ali di cui non sappiamo nulla di più.

“L'Isola non è stata una rivincita ma una sfida, un'esperienza che se non avessi fatto mi sarei pentito – ha dichiarato il vincitore poco prima del verdetto – Avevo paura. Cinque o dieci anni fa non sarei stato in grado di farla: avrei dato di matto. A quarant'anni ho fatto un percorso che mi ha aiutato a essere quello che già ero”. La sua è stata la vittoria più netta di sempre a termine dell'edizione storicamente più lunga dell'Isola dei Famosi: chapeau!