Dopo 10 mesi in acqua ritrovano il suo iPhone ancora funzionante

Apple ha già in passato dichiarato che i suoi dispositivi iPhone possono restare in acqua fino a 30 minuti e rimanere funzionanti. Un iPhone 6s ha dimostrato di sapere fare molto di meglio: dopo 10 mesi a mollo in un fiume è stato restituito al suo legittimo proprietario funzionante! Owain Davies, appassionato di canoa e proprietario dello smartphone stava facendo un’escursione sul fiume Wye quando si è accorto di non avere più il telefono, precipitato in acqua. L’uomo non ha nemmeno tentato di recuperarlo, dandolo per spacciato e comprandosi un altro telefono.

L’iPhone è rimasto per 10 mesi nel fiume, ma poi le correnti lo hanno portato a riva dove è stato recuperato da un certo Miguel Pacheco. Il telefono aveva un aspetto davvero orribile, ma l’uomo ha fatto il disperato tentativo di caricarlo e … magia: il telefono si accendeva e funzionava. Così attraverso un annuncio sui social e la foto di sfondo del telefono è riuscito a risalire al legittimo proprietario e inviargli l'iPhone direttamente a casa. L’uomo era incredulo e molto grato visto che il telefono conteneva molti ricordi importanti e non avrebbe mai più sperato di ritrovarlo funzionante. Questo iPhone ha stupito tutti, ma non provateci a casa, probabilmente è stata solo fortuna!