In Olanda i ragazzini si abbandonano nel bosco nella notte come rito di iniziazione all’età adulta

C’è un rito olandese che fa discutere il mondo. Se in Italia i genitori sono fin troppo presenti e i ragazzi mammoni restano in casa viziati e coccolati fino almeno ai 30 anni, nei Paesi Bassi la cultura è molto diversa. I ragazzini di 12/13 anni vengono sottoposti a una sorta di rito di passaggio per l'età adulta: si chiama drop down e consiste nel dividere i ragazzi in gruppi e sparpagliarsi nelle foreste dove passano la notte intera per ritrovare la strada di casa. Alcuni vengono addirittura bendati, ad altri vengono fatti piccoli scherzetti per rendere tutto più avventuroso.

Secondo la tradizione olandese con questo rito si impara a diventare grandi, a contare su se stessi, a non avere paura e a fare gruppo. Si tratta di un rito molto antico, ma che è ancora in voga e anzi, oggi la pratica è stata regolamentata. A volte infatti, il rito è seguito da un team esperto di scout che li attende alla base per assicurarsi che tutto vada bene. E capita anche che qualche raro genitore ansioso si avventuri per seguire da lontano l'iniziazione dei figlio/a all’età adulta, ma senza interferire. Voi lo avreste fatto un bel drop down a 12 anni da soli nei boschi?