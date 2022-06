I bagni pubblici sono davvero pieni di batteri? sì, ma anche il vostro smartphone lo è

Che i bagni pubblici non siano una sala operatoria è chiaro ed evidente, ma i pericoli ci sono anche dove non si vedono! Per esempio molti non sanno che lo sciacquone, una volta azionato, solleva importanti quantità di aerosol che potrebbero contenere particelle virali. Per gli esperti un normale WC produce in 35 secondi una nuvola di particelle alta 1 metro che può rimanere sospesa fino a un’ora prima di posarsi sulle superfici. Soluzione? Tirare lo sciacquone con il coperchio chiuso.

Meno pericoli arrivano dall’asse del water: le malattie sessualmente trasmissibili non viaggiano sul wc! In generale non è una buona norma appoggiarsi alla tavoletta dei wc pubblici per una questione igienica.

Un vero ricettacolo di batteri è l’insospettabile telefono, lo portiamo con noi ovunque, anche a letto, e lo maneggiamo in continuazione: non portatelo in bagno o tenetelo chiuso in borsa, se lo appoggiate in giro si contaminerà con ulteriori batteri.

Il menù del ristorante, quello plastificato è un altro nemico dell’igiene: secondo uno studio i menù possono ospitare anche 185mila batteri. Non è un caso, infatti, che siano spariti dalla circolazione durante la pandemia, ma ora li vediamo rispuntare, fateci attenzione!

Sapete qual è un altro posto molto sporco che frequentiamo spesso? La nostra auto. I batteri arrivati dalle ventole per l'aria, proliferano su cruscotto esposto al sole, meglio ancora per loro se ci sono residui di cibo che diventano terreni di coltura ideali. Consiglio? Lavatevi spesso le mani quando entrate in contatto con questi ambienti o oggetti. Male non farà di sicuro!