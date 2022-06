Il cane più brutto del mondo è un incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua

Il cane più brutto del mondo del 2022 è un esemplare incrocio tra un crestato cinese e un chihuahua e ha 17 anni, A lui il titolo del concorso istituito per celebrare anche la bruttezza di alcuni quattrozampe. Si tratta di un’iniziativa ironica che risponde con il sorriso ai tanti concorsi di bellezza per cani, il contest si svolge in California e si chiama "World's Ugliest Dog Contest". A vincere senza troppo sforzo è stato Mr. Happy Face, accompagnato dalla padrona Janeda Banelly, che si è aggiudicata un assegno da 1200 dollari e un viaggio a New York per partecipare con il suo peloso a uno show televisivo.

La storia di Mr Happy Face è molto travagliata: il cane è stato adottato da un rifugio in Arizona nell'agosto 2021, a 16 anni, dopo essere stato salvato da un allevamento abusivo.La padrona ha spiegato che Mr Happy Face era molto più vecchio degli altri cani salvati nel corso di quell'operazione, perché era "talmente brutto che nessuno l'aveva mai voluto". Ma la donna ha preso proprio lui “perché meritava una seconda possibilità e la chance di essere amata". La sua salute è precaria, ha diversi problemi di salute tra cui un tumore, ma sta vivendo più a lungo di quanto non gli sia stato diagnosticato e si gode i suoi ultimi anni con la nuova padrona, finalmente: "È l'animale più felice che io abbia mai conosciuto, mi ha scelto lui. Ho fatto una promessa quando l'ho preso: lo avrei amato così tanto da fargli dimenticare le orribili condizioni in cui aveva vissuto fino a quel momento" ha raccontato Janeda al Mirror. Tutti devono avere una chance di felciità, ne vale la pena!